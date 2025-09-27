辻井くぬえが、新曲「Last Summer Bye-bye」を9月26日に配信リリース。また、本日9月27日20時に同曲のMVをプレミア公開する。 （関連：Perfume、戦い続けた25年の物語「私たち3人は繋がっています」――約束の東京ドームから旅立つ新たな未来） 本楽曲は、電子音と和楽器の響きが交錯し、夏の終わりにふと訪れる切なさと焦燥感を描いた、鮮やかな情景が目の前に広がるような楽曲に仕上がっている。