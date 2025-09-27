26日午後6時頃、諫早市小野島町の市道の交差点で、バイクと軽乗用車が衝突する事故があり、バイクに乗っていた55歳の男性が病院に搬送されています。 警察によりますとこの事故で、バイクを運転していた55歳の男性がろっ骨を折るなどのケガをし、意識不明の状態で大村市内の病院に搬送されました。 男性は現在、会話ができる状態まで意識が回復しているということです。 軽乗用車には運転していた75歳の女性と同乗者