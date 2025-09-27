◇ナ・リーグマリナーズ―ドジャース（2025年9月26日シアトル）ドジャースのカル・ローリー捕手（28）が26日（日本時間27日）、本拠でのドジャース戦に「2番・捕手」で先発出場。第5打席でこの日2本目の安打を放ったが、2試合ぶりの一発となる61号は生まれず。これで2022年にア・リーグ最多62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）の記録に残り2試合であと2本となった。ローリーは1点を追う9回2死走