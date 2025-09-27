タレント長嶋一茂（59）が26日放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」に出演。一茂の自宅に「バカ息子」と落書きされた過去の騒動について語った。番組では一茂が「バカ息子」と書かれた一連の流れを再現VTRで紹介した。VTR内でものまね芸人演じる一茂が、犯人を明石家さんまだと推測する場面も盛り込まれた。「さんまさんだ。俺にバカ息子なんて言うのはさんまさんくらいだろう。きっと新築祝いに書いてくれたんだ」と納得する