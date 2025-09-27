◇MLBドジャース3−2マリナーズ(日本時間27日、T-モバイル・パーク)ドジャースは接戦でマリナーズに勝利。佐々木朗希投手が2度目のリリーフ登板で1回無失点に抑えました。前日に地区優勝を決めたドジャースは、大谷翔平選手が1番指名打者で出場。ムーキー・ベッツ選手やフレディ・フリーマン選手、マックス・マンシー選手ら主力をスタメンから外しました。初回、先発のエメ・シーハン投手は先頭打者に内野安打を浴びると、バッテ