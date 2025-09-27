◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２７日・甲子園）【中日】１（中）岡林、２（左）細川、３（右）ブライト、４（一）ボスラー、５（二）福永、６（三）森駿、７（遊）山本、８（捕）加藤匠、９（投）高橋宏【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）前川、７（遊）木浪、８（捕）坂本、９（投）大竹