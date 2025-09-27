◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）ＤｅＮＡの東克樹投手とタイラー・オースティン内野手が出場選手登録を抹消された。東は前日２６日の巨人戦（横浜）の６回、先頭の増田陸に２球を投じた直後、左手を確認した後にベンチに向かって合図を送った。異変に気がついた大原１軍チーフ投手コーチとトレーナーがマウンドに行き、その後ベンチに下がった。東は５回０／３を投げ８安打４失点で降板していた。オース