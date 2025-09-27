◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）巨人は２７日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。シーズンは残り４試合となり、現在チームは３位。ＣＳファーストステージの本拠地開催へ、２位のＤｅＮＡを３・５差で追っている。中山礼都内野手が「７番・右翼」でスタメン出場する。２試合ぶりに先発復帰した背番号４０に注目が集まる。先発マウンドはフォスター・グリフィン投手。約２か月ぶりの１軍登板となる