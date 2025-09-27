９月２７日の中山３Ｒ・２歳未勝利（ダート１２００メートル）で、コパノトーマス（牡２歳、美浦・青木孝文厩舎）が１着となり、新種牡馬タニノフランケル産駒がＪＲＡ初勝利を挙げた。同馬は父フランケル、母ウオッカという配合。現役時には４勝を挙げ、小倉大賞典２着、中山金杯３着など重賞でも活躍した。