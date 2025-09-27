【モデルプレス＝2025/09/27】女優の足立梨花が26日、自身のInstagramを更新。お気に入りの肩出しワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】足立梨花、大胆肩出しワンピ姿◆足立梨花、お気に入りワンピで肩出し足立は「このワンピースお気に入り」とチェック柄のオフショルダーワンピースを着用。肩のラインが美しく見える袖デザインで、上品な美しい雰囲気を演出している。この投稿に、ファンからは「似合いすぎてる」「