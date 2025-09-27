メ～テレ（名古屋テレビ） パルクールやトランポリンなどのアクションスポーツを楽しめるイベントが岐阜市で開かれています。 2025年で3回目となる「ぎふアクションスポーツフェスティバル」では、パルクールやトランポリン、ボルダリングなどが体験できます。 パルクールはフランス発祥のスポーツで走ったり跳んだりして障害物を乗り越える速さや技の難易度などを競います。