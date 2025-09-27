９月２７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１１頭立て）は、単勝３番人気のフリーガー（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）がゴール前で差し切り、初陣を飾った。勝ち時計は２分１秒５（良）。坂井瑠星騎手を背に、最内枠から内ラチ沿いで終始４、５番手を追走。４コーナーで徐々に進出を開始すると、直線でジワジワと加速。しぶとく伸びて、ゴール前で首差だけ前に出た。現役時代に管理していた矢作厩舎