メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀宝町で「ライム」の収穫が、最盛期を迎えています。 「ライム」は熱帯地域が原産で寒さに弱いですが、紀宝町井田にある「はぎファーム」では、温暖な気候を利用してライムを栽培しています。 最盛期を迎えた収穫作業は10月末まで続き、地元の道の駅などに出荷されます。