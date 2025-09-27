メ～テレ（名古屋テレビ） 27日朝、名古屋市で車5台が絡む事故があり、6人が病院に運ばれました。 27日午前8時ごろ、名古屋市東区葵の交差点で車5台が絡む事故がありました。 警察によりますと、信号待ちをしている車3台の車列に後ろから来た乗用車が突っ込んだとみられるということです。 この事故で計6人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。 警察が事故の原因を調べています。