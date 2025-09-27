大事な書類をクリアファイルに入れて持ち運んだら、折れてしまった…。なんてことありませんか？そんなお悩みを解決してくれるのが、ダイソーの『メッシュケース』。軽量なメッシュ素材で、サッと引きだせるループ付き。さらに、しっかりとした作りのおかげで嬉しいメリットもありました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュケース（内ポケット付、ブラック）価格：￥330（税込）サイズ（約）：35cm×24.5cm×3.5cm