カナダ発のフットウエアブランド SOREL（ソレル）といえば、機能性とデザイン性を備えたウインターブーツのパイオニアとして知られるブランド。そんなSORELの新作・HORIZONコレクションから「CALLSIGN HORIZON LOW GTX（コールサインホライゾンロウゴアテックス）」（3万1900円）と「CALLSIGN HORIZON MID GTX（コールサインホライゾンミッドゴアテックス）」（3万3000円）が登場しました。 ▲「CALLSIGN HORIZON LOW GTX」現在の