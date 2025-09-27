李赫（イ・ヒョク）駐日韓国大使（67）が26日、「韓日関係が後退せず、より一層進展するよう最善を尽くす」と明らかにした。李在明（イ・ジェミョン）政権の最初の駐日大使に任命されて羽田空港に到着した李新大使は記者らに対し「実用外交」と「新しいパートナーシップ」を強調した。李大使が最初に言及したのは李大統領の訪日だった。政権発足後の最初の海外訪問で8月に同盟国の米国より先に日本を訪れたのは歴代大統領のうち李