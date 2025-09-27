送検される平晴流容疑者＝27日午後1時、和歌山東署和歌山市で2歳の長女を虐待して死亡させたとして両親が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された事件で、両親が「虐待が疑われることを恐れ病院に連れて行かなかった」と供述していることが27日、捜査関係者への取材で分かった。搬送時に母親が長女の顎の打撲痕について「1〜2週間前にジャングルジムから転落した」と説明したことも判明。和歌山県警は暴行を隠そうとしたとみて調べる