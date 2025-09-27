ダンサーの林祐衣（31）が27日、都内で、1st写真集「PALETTE」の発売記念会見を行った。2023年4月からテーマパークでダンスコーナーを担当し、その笑顔と振り付けがSNSを中心に大きな人気を得た。約2年間活動をした後、テレビやCMなどに出演し活躍の幅を広げている。写真集発売を受けて「お話をいただいた時から、まさか講談社さんから写真集を発売できるとは思わず、撮影中も実感がなかった。うれしいです」と感慨深そうに話した