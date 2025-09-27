８月の大雨による石川県内での農林水産関係の被害額が42億円に上ることが県のまとめで分かりました。土木関係の被害と合わせると116億円となります。９月２５日時点の石川県のまとめによりますと、農業関連では農地や農道でのり面崩壊や土砂流入が相次いだほかため池の決壊などが発生し被害額はおよそ30億円に上りました。森林関係でも林道で路肩の決壊が相次ぎおよそ7億円。また、畜産関係では道路崩落による生乳の廃棄や馬事公苑