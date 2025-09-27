今夏、J1湘南ベルマーレからデンマークの強豪コペンハーゲンに移籍した日本代表DF鈴木淳之介。怪我が癒えた鈴木は、24日に行われた2部リュンビーとの国内カップで、ついに新天地デビューを果たした。鈴木は3バックの左でフル出場し、チームも2-0で勝利している。クラブ公式サイトによれば、鈴木は試合後にこう話していたそう。「試合前は少し緊張していましたが、チームの勝利に貢献できたことは嬉しいし、誇らしいです。コンディ