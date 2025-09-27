俳優の中島裕翔が、2026年1月にWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW シリウスの反証』に主演することが27日、発表された。中島裕翔中島が演じるのは弁護士の藤嶋翔太。冤罪被害者の救済活動に取り組む団体「チーム・ゼロ」に所属し、25年前に岐阜県郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む。過去のトラウマと葛藤を抱えながらも、事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越え