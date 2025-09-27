社会人になり、給料の一部を実家に入れ始めた人も多いのではないでしょうか。「とりあえず月3万円」と決めたものの、他の人がいくら入れているのか、自分の金額は妥当なのか、気になっている方もいるでしょう。 今回は、社会人1年目・給料22万円のケースをもとに、実家への仕送りの相場や考え方、見直しのポイントまで解説します。 月3万円は多い？ 少ない？ 実家にお金を入れる理由と背景 社会人になると、実