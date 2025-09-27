ローマのハイジュエラー、ブルガリの展覧会が、10年ぶりに日本で開催中だ。「美」と「形」を意味するギリシャ語が由来の「カレイドス」というタイトル通り、本展は色彩と創造性がテーマ。約350点のジュエリーを通して、イタリアと日本の文化的繋がりにも注目する。色彩と文化が織りなす、万華鏡のようなジュエリー展ブルガリのジュエリーの特徴は、圧倒的な色彩の美しさにある。1950年代、ハイジュエリーといえばプラチナを用いた