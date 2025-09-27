◆ 初の中1日リリーフで最速161キロ＆2K斬りロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（23）が現地時間26日のマリナーズ戦に5番手としてリリーフ登板。中1日で1回無失点と好リリーフを果たした。2点リードの7回裏から登板した佐々木は、先頭の8番クロフォードをスプリットで三遊間へのゴロに打ち取ると、三塁手キケ・ヘルナンデスの好守備により一死。9番ヤングはカウント1-2から低め99.7マイル（約160.5キロ）のフォーシーム