【モデルプレス＝2025/09/27】モデルの堀田茜が26日、自身のInstagramを更新。へそ出しトップスで美しいウエストラインを強調した姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】堀田茜、へそ出しコーデがセクシー◆堀田茜、へそ出しコーデで美ウエスト披露堀田はベージュのクロップドトップスにブラウンのワイドパンツを合わせた秋らしいコーディネートを披露。へそ出しスタイルで美しいウエストラインを強調した。この投稿に、ファンか