F50の初代オーナーはラルフ・ローレンだった！2025年8月15日から16日、1995年式のフェラーリ「F50」が米国カリフォルニア州モントレーで開催されたRMサザビーズのオークションに出品され、高額で落札されました。この個体には特別な前オーナーがいました。924万5000ドル（約13億6000万円）で落札された1995年式フェラーリ「F50」（Photo：RM SOTHEBY'S）【画像】初代オーナーは“ファッション界”の巨匠！ 世界に2台しかない「