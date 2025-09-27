ダンサーの林祐衣（31）が27日、都内で行われた1st写真集『PALETTE』（講談社）発売記念会見に登場した。【写真】筋肉もすごい！ヘルシーな美BODYを披露した林祐衣林は、キレのあるダンスがSNSで話題になり、Yahoo!検索大賞2023「ネクストブレイク 人物部門」にも選出。幅広く活動し、インスタグラムのフォロワー数は24万人を超える。本作では、家族旅行でも行ったという思い出の地・グアムにて、健康美あふれる初水着を披露