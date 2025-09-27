ÇÐÍ¥¤Î¿ØÆâ¹§Â§¡Ê67¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ê´ÆÆÄÀ¥ÌÚÄ¾µ®¡Ë¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿3¿Í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤­¤ËÀ¸¤­¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¿ØÆâ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤­¡È¤³¤ÎÌò¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÃÏ¸µ¤ËÊë¤é¤¹½éÏ·¤Î¸µÀ¯¼£²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡Ö»ä¤â¾åµþ¤·¤Æ45Ç¯·Ð¤Ä¡£