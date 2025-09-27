「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの七回から５番手で登板。１回を１安打無失点に抑え、中１日での救援テストで２試合連続のホールドをマークした。試合序盤からブルペンで壁当てを行うなど落ち着かない様子だった佐々木。走ってマウンドへ向かうと、気温１８度と肌寒い気候もあり、右手に息を吹きかけるシーンもあった。８番のクロフォードには初球の９８マイル