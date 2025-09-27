私はハルノ。翌日は私たちも海水浴についていくことにしました。案の定、義兄とイシダさんは子どもたちの面倒をまったく見ず、2人でお酒を飲んでばかりです。子どもたちの安全のために、私たち夫婦がつきっきりで面倒を見る羽目になってしまいました。夜にはみんなで手持ち花火。ところがイシダさんの娘さんが火花でヤケドをしてしまったのです。自身を棚にあげて私たちを責めてくるイシダさん……本当にありえません。一体何を言