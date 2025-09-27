西日本新聞社が主宰する第3期「西スポWEBOTTO！学生スポーツゼミ」は、7月に福岡市で開催された「金鷲旗高校柔道大会」と「玉竜旗高校剣道大会」に関する特別回を実施した。受講生の有志が会場に足を運んで競技を観戦するとともに、自ら取材し、大会の魅力を体感。約2カ月かけて議論を重ね、運営に関する課題や改善点まで指摘し、来年以降の盛り上がりにつながるプランまで生み出した。アイデアを発表する受講生■大規模イベン