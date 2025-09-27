遠州地方の和栗の魅力を発信しようと、浜松市で掛川産の栗を使った新作スイーツがお披露目されました。 浜松市で開かれたのは、和栗を使った新作スイーツの発表会です。2025年2月、遠州地方の和栗の魅力を世界に発信しようと行政や企業などが連携する「和栗協議会」が発足し、スイーツの発表会には、そのメンバーらが集まりました。 スイーツは、掛川産と石川県能登産の栗を組み合わせ、栗本来の