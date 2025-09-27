＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン2日目◇27日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行中。19歳ルーキーの徳永歩が前半で4つ伸ばし、トータル7アンダーで単独首位に浮上した。【写真】きょうのアオカナは秋っぽいスタイルトータル5アンダー・2位にサイ・ペイイン（台湾）。トータル4アンダー・4位タイには2週連続Vを狙う神谷そら、三ヶ島かな、政田夢乃、工藤遥加、宮田成華