米国女子ツアーの出場権をかけた予選会『Qシリーズ』のプレ予選会（1次）が終了した。9月24〜26日の3日間、テキサス州アーガイル、カリフォルニア州インディアンウェルズ、フロリダ州デイトナビーチの3カ所で行われた。〈写真〉昨年最終トップ通過！ 山下美夢有のなめらかスイングテキサス州の会場では日本勢でともにアマチュアのウチダ・エイミー・ハルコと長谷川せらが挑戦。長谷川は2日間トータル14オーバーで予選通過を逃した