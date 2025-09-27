言葉遣いやコミュニケーション力などの電話応対の技術を競うコンクールが静岡市で開かれました。 【動画】言葉遣いやコミュニケーション力などを審査 電話対応の技術競うコンクール【静岡】 今回で64回目を迎えるこのコンクールは、電話応対のレベルアップと顧客満足度の向上を目指して行われています。2025年は県内の企業や団体から地区予選を勝ち抜いた33人が参加しました。 参加者は、食品会