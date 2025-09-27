27日の県内は湿った空気の影響を受けていますが、この後は晴れる所が多く、日中の最高気温は新潟市で27℃などと予想されています。27日の県内は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響で所によりくもりとなっています。昼過ぎからは晴れるところが多く、日中の最高気温は新潟市中央区や長岡市などで27℃と予想されています。県内は28日は真夏日に迫る所がある予想ですが、前線が北上する影響で夜遅くから雨の降るところがある