女優の筧美和子（31）が27日、都内で初主演映画「オオムタアツシの青春」（監督瀬木直貴）の公開記念舞台あいさつを行った。福岡県大牟田市を舞台に、人生につまずいた3人の大人たちが、病気を抱えながらも前向きに生きる少女との出会いを通して再生していく姿を描く物語。筧は「主演らしいことは何もしていない。心強いキャストやスタッフの方々が支えてくださっていたので役に向き合うのみだった。初主演映画がこの作品でよ