27日の中山5R・2歳新馬戦（芝1600メートル）は1番人気ギリーズボール（牝＝手塚久、父エピファネイア）が鮮やかな差し切り勝ち。ルメールは「スタートはスピードを出してくれなかったけど1、2角から手応えが良かった。直線はいい瞬発力を使ってくれた」と回顧。手塚久師は「強い勝ち方でした。イン（の馬場）がいい中、外々を回って脚を使えた。距離は二千くらいまでなら持ちそうなイメージ。先が楽しみですね」と期待を込めて