新潟市で27日、市内で取れた旬の果物や花を販売するイベントが始まり、さっそく多くの人で賑わっています。新潟市中央区の万代シテイで27日から開かれている「食花マルシェ」。新潟市内で取れた食や花の魅力を発信しようと、市内の農家や飲食店などが16のブースを構え、旬の果物や花などを販売しています。会場には朝から多くの人が訪れ、果物の試食やナシの詰め放題のイベントなどを楽しむ人の姿も見られました。訪れた人は