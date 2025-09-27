ハイヒール・モモコさんと北斗晶さんが、ご自愛市2025「ハイヒール・モモコさん&北斗晶さんのaround60対談」と題し、ウェルネスイベント「わたしのごゆるり発見ご自愛市2025」（主催：主婦の友社）内でトークセッションを行いました。【写真を見る】【ハイヒール・モモコ】モットーは「死んでから寝る」 北斗晶の「モモコ5人説」に返答北斗さんは、“芸能界で、昔は「モモコさん3人説」というのがあった。大阪にいたと思った