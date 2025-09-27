秋の全国交通安全運動にあわせ、鹿屋市の幼稚園児らがドライバーに安全運転を呼びかけました。 安全運転を呼びかけたのは、鹿屋市寿にある星幼稚園の園児たちです。 今月21日から始まった秋の全国交通安全運動にともなうもので、園児たちのメッセージが書かれた手作りのお守りをドライバーに手渡し、安全運転を呼びかけました。 （鹿屋警察署 胗田龍一交通課長）「飲酒運転による事故、違反が絶えない