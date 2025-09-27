鹿屋市の住宅で70代男性の首をされました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは鹿屋市西原4丁目の会社員・今村祐介容疑者（47）です。 鹿屋警察署によりますと、今村容疑者は今月22日午後11時半ごろから翌日23日午前5時ごろの間に、鹿屋市に住む70代男性の自宅で刀のようなもので男性の首を切りつけ、ロープで首を絞めて殺害しようとした疑いがもたれています。 男性の切り傷は1か所で全治1週間のけがをしましたが命に別状は