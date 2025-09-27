【試合映像】岡本和真が1発放つも思わぬ結末...｜https://youtu.be/c3QUhyJ-LZE ＜2025年9月26日（金）プロ野球 DeNA 5-4 巨人 ＠横浜＞ この日の試合を含めて残り5試合と、セ・リーグ2位争いも大詰め。 逆転2位へ直接対決で負けられない巨人は5回表、DeNAエース・東克樹（29）攻めると、さらに打席には4番・岡本和真（29） ノーアウト・ランナー1塁の場面で、外角のボールを弾き返して同点ツ&#