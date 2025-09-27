栗の皮むきに困っている人へ 9月から旬を迎える生栗。たくさん手に入れたけど、栗の皮をむくのが面倒でいつも困っていませんか？あるものを使うだけで簡単に皮がむける裏ワザをご紹介します。圧力鍋を使った時短の方法も。きれいに鬼皮をむいて、旬の味覚の栗で栗ご飯や甘露煮を楽しみましょう！ 重曹水で煮るだけで簡単にむける 一晩水に浸けた栗を「重曹」とたっぷりの水を入れた鍋で煮るのを2回繰り返します。その後水で冷ま