◆秋季兵庫県大会▽準々決勝彩星工科５―１明石清水（２７日・ウインク）彩星工科が明石清水を破り、兵庫県大会準決勝へ駒を進めた。現校名として初の４強入りとなった。２回に先発の中山滉大投手（２年）の右越え２点適時打で先制。７回２死満塁で上田大空（だいあ）右翼手（２年）が走者一掃の中越え二塁打を放ち、５―１と突き放した。横浜監督時代に４度聖地へ導いている平田徹監督は「校名が変わって初の４強入りで、