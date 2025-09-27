生理が来るたびに文句を言われ、精神的に追い詰められていく主人公。同期のおめでたい報告を喜ぶ余裕すらなくしていました。さらにこの日の夜、夫からとんでもないことを言われてしまうのです…。【まんが】雄大の場合(ウーマンエキサイト編集部)