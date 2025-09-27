ＦＣ東京は２７日、Ｕ―１８所属のＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥ、ＭＦ菅原悠太、ＤＦ鈴木楓、ＭＦ田中希和（きお）が来シーズンからトップチームに昇格することが内定したことを発表した。尾谷は昨季ルヴァン杯でゴールをマークした身長１９１センチの大型ＦＷで、菅原、田中はＵ―１８日本代表歴がある。鈴木も今季は３選手とともに２種登録されており、クラブの将来を担う期待の逸材ぞろいだ。２８日の横浜ＦＭ戦の試合前