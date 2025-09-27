ヤクルトの川端慎吾内野手ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が27日、今季限りで現役を引退すると表明した。チーム一筋20年目のシーズンは2軍暮らしが続いた。東京都内の球団事務所で記者会見に臨み「いろんなことがありましたが、全て自分の経験というか財産になっている。20年間、本当に満足している」と話した。市和歌山商高（現市和歌山高）から2006年に高校生ドラフト3巡目で入団。15年に打率3割3分6厘、195安打で首位打者、