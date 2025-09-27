◇東京六大学野球秋季リーグ戦第3週第1日1回戦立大 1―0 早大（2025年9月27日神宮）復活したエースがマウンドで躍動した。8月末に右脇腹を痛めた小畠が復帰。先発して7回を零封した。「開幕週も行けたんですがチームに迷惑をかけた分、早稲田戦に気持ちをぶつけようと思って投げました」。再三のピンチも気持ちで乗り切った。木村泰雄監督は「いつも（早大との）第1戦は伊藤君にやられてきた。きょうは打ち崩すとこ